Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Brandstiftung
Kleinmaischeid (ots)
In der Nacht von Samstag, 18.07.2026, auf Sonntag, 19.07.2026, gegen 00:30 Uhr, wurde durch einen Anwohner ein Brand einer Parkbank, welche sich in einem Holzpavillon in der Nähe der Straße Eichenheck, befindet, festgestellt. Es ist derzeit nicht bekannt wie die Bank in Brand geraten ist. Durch das Feuer wurde der Pavillon ebenfalls beschädigt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweiseder Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
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Telefon: 02634 9520
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