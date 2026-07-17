PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Einwirkung von harten Betäubungsmitteln gestoppt

Eichelhardt (ots)

Am 17.07.2026 gegen 11:25 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Ortslage Eichelhardt eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 47-Jährigen Fahrzeugführer Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein entsprechend durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht und belegte den Konsum von harten Betäubungsmitteln, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Sicherstellung seines Führerscheins wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 47-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 13:12

    POL-PDNR: Zeugenraufruf nach Angriff auf 17-jährigen Siegener

    Mudersbach (ots) - Nach einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-jährigen Siegeners, bittet die Polizei Betzdorf um Zeugenhinweise. Der Jugendliche hielt sich am Donnerstag, 16.07.2026, gegen 17:55 Uhr auf einer Treppe linksseitig des REWE-Markts in der Adolfstraße auf, als nach seinen Angaben ein schwarzer PKW, eventuell der Marke VW, vorgefahren sei. Zwei männliche Personen wären ausgestiegen; eine der beiden ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:31

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Sörth

    Sörth (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026 um 15:00 Uhr bis Freitag, 17.07.2026 um 08:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Ecke Hauptstraße/Ringstraße in Sörth eine Verkehrsunfallflucht, infolgedessen ein dortiger Grundstückszaun und eine Mauer beschädigt wurden. Der Schaden wurde mutmaßlich durch ein größeres Fahrzeug verursacht. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:09

    POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Am 16.07.2026 führte die Polizeiinspektion Neuwied mit externen Kräften mehrere Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Schwerpunkt lag hierbei neben der Kontrolle von E-Scootern und Fahrradfahrern auch bei der Überprüfung von eingeschränkt, befahrbaren Streckenteilen innerhalb der Innenstadt. Es konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden. Die Kontrollen wurden durchweg positiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren