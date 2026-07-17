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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenraufruf nach Angriff auf 17-jährigen Siegener

Mudersbach (ots)

Nach einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-jährigen Siegeners, bittet die Polizei Betzdorf um Zeugenhinweise. Der Jugendliche hielt sich am Donnerstag, 16.07.2026, gegen 17:55 Uhr auf einer Treppe linksseitig des REWE-Markts in der Adolfstraße auf, als nach seinen Angaben ein schwarzer PKW, eventuell der Marke VW, vorgefahren sei. Zwei männliche Personen wären ausgestiegen; eine der beiden habe sodann unvermittelt auf ihn eingeschlagen und -getreten. Anschließend sollen sich die beiden Personen wieder von der Örtlichkeit entfernt haben.

Der 17-jährige erlitt Verletzungen in Form von Kopfplatzwunden und Hautabschürfungen.

Zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: männlich; kurze, dunkle Haare; zwischen 30 und 36 Jahre alt; ca. 180 cm groß, Dreitagebart

Person 2: männlich; orangenes T-Shirt

Die Polizei Betzdorf bittet nun Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich als Zeugin oder Zeuge unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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