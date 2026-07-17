POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Sörth

Buchholz (Westerwald) (ots) - Am 16.07.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B8 zwischen den Ortschaften Kircheib und Uckerath zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde zumindest der Außenspiegel des PKW, welcher in Fahrtrichtung Uckerath fuhr, beschädigt. Der andere PKW, es könnte sich um einen weißen VW Golf oder Polo gehandelt haben, setzte seine Fahrt ungehindert fort. Zeugen werden gebeten ...

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