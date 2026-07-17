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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Sörth

Sörth (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026 um 15:00 Uhr bis Freitag, 17.07.2026 um 08:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Ecke Hauptstraße/Ringstraße in Sörth eine Verkehrsunfallflucht, infolgedessen ein dortiger Grundstückszaun und eine Mauer beschädigt wurden. Der Schaden wurde mutmaßlich durch ein größeres Fahrzeug verursacht. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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