Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Am 16.07.2026 führte die Polizeiinspektion Neuwied mit externen Kräften mehrere Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Schwerpunkt lag hierbei neben der Kontrolle von E-Scootern und Fahrradfahrern auch bei der Überprüfung von eingeschränkt, befahrbaren Streckenteilen innerhalb der Innenstadt. Es konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden. Die Kontrollen wurden durchweg positiv aufgenommen, was sich in diversen Bürgergesprächen widerspiegelte. Auch zukünftig werden weitere Kontrollen in gleicher Sache durchgeführt.

Gegen 23:00 Uhr wurde zunächst in der Bahnhofstraße ein 28jähriger Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Folge wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Gleiches Schicksal widerfuhr fast zeitgleich einem 64jährigen E-Scooterfahrer in der Wilhelm-Leuchner-Straße, bei welchem ebenfalls Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung vorlagen. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Am 16.07.2026, zwischen 09:40 - 10:35 Uhr kam es in der Fahrer Straße auf Höhe der Hausnummer 9 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die vorgenannte Straße in Fahrtrichtung Hoher Kirchweg. Da vermutlich der Unfallverursacher zu weit links fuhr touchierte er mit seinem linken Außenspiegel das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug rechtsseitig. Bei dem unbekannten, unfallverursachenden Fahrzeugs könnte es sich nach ersten Ermittlungen um einen roten PKW der Marke Opel gehandelt haben. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

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