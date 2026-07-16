PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Spiegelkollision

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am 16.07.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B8 zwischen den Ortschaften Kircheib und Uckerath zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde zumindest der Außenspiegel des PKW, welcher in Fahrtrichtung Uckerath fuhr, beschädigt. Der andere PKW, es könnte sich um einen weißen VW Golf oder Polo gehandelt haben, setzte seine Fahrt ungehindert fort.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 - 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 10:07

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Fürthen (ots) - Am Donnerstag, 16.07.2026, gegen 05:50 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 267 zwischen den Ortslagen Fürthen und Au (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer die Bogenstraße und beabsichtigte von dort, nach links, in die Siegstraße (L 267) in Fahrtrichtung Au (Sieg) einzubiegen. Hierbei übersah er eine von links, auf der ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:08

    POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

    Neitersen (ots) - Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 22.40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein unsicher geführter Pkw in der Ortslage Neitersen, Rheinstraße, gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges konnte festgestellte werden, dass der 54-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerschein. Zudem wurde ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:00

    POL-PDNR: Diebstahl von Kraftfahrzeugfelgen

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 23.20 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Auf´m Rottland, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter mehrere Felgensätze von einem Firmengelände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren