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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fürthen (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2026, gegen 05:50 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 267 zwischen den Ortslagen Fürthen und Au (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer die Bogenstraße und beabsichtigte von dort, nach links, in die Siegstraße (L 267) in Fahrtrichtung Au (Sieg) einzubiegen. Hierbei übersah er eine von links, auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße heranfahrende, 21-jährige Motorradfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Motorradfahrerin verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L 267 war für die Unfallaufnahme beidseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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