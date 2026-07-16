Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Kraftfahrzeugfelgen
Hamm (Sieg) (ots)
Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 23.20 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Auf´m Rottland, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter mehrere Felgensätze von einem Firmengelände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Frank Feldhäuser, PHK
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