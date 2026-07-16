POL-PDNR: Diebstahl von Kraftfahrzeugfelgen

Waldbreitbach/Heimbach-Weis (ots) - Am 15.07.2026 um ca. 12:00 Uhr parkte der Geschädigte mit seinem PKW, einem schwarzen Volvo mit Neuwieder Kennzeichen, in der Bachstraße in Heimbach-Weis. Gegen 12:45 Uhr wurde das Fahrzeug nach Waldbreitbach in die Neuwieder Straße bewegt und dort auf Höhe der Hausnummer 47 abgestellt. Als der Geschädigte um ca. 14:00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an ...

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