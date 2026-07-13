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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: zweifache Trunkenheitsfahrt

Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 20.20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine alkoholisierte, 64-jährige Pkw-Fahrerin antreffen. Sie hatte ihr Fahrzeug zuvor in der Kölner Straße in Altenkirchen geführt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 23.50 Uhr fiel die Dame auf der Bundesstraße 256 im Bereich Altenkirchen erneut als alkoholisierte Fahrerin eines Pkw auf. Am benutzten Fahrzeug konnten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme frische Beschädigungen festgestellt werden. Vermutlich entstanden diese Schäden beim Überfahren eines Hindernisses. Es erfolgte wieder die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines zweiten Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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