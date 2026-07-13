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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Internationaler Fahndungstreffer bei Durchfahrtskontrolle

Mudersbach (ots)

Aufgrund der dortigen Baustelle, führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Betzdorf am Freitag, 10.07.2026, über den Tag verteilt mehrfach Verkehrskontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverbots an der Koblenzer Straße durch. Es wurden in diesem Zusammenhang zahlreiche Verwarnungen ausgesprochen und eine geringe Anzahl Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet.

Gegen 18:30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 26-jährigen rumänischen Kraftfahrzeugführer. Dessen Überprüfung ergab, dass nach Auskunft von Interpol gegen den Mann in den Vereinigten Staaten von Amerika wegen dort begangener Betrugsdelikte ein Haftbefehl vorliegt. Der 26-jährige wurde festgenommen, und in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt an, von wo aus das Auslieferungsverfahren fortgeführt werden wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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