POL-PDNR: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Neuwied (ots) - Am 09.07.2026 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw an der Einmündung Büng / Auf dem Ebenfeld in Neuwied-Feldkirchen. Im Anschluss daran entfernte sich der Pkw-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Eine vorbeifahrende namentlich nicht bekannte Zeugin nahm die Verfolgung des flüchtigen Fahrzeugs auf, welches sie jedoch nicht zum Anhalten bewegen konnte. ...

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