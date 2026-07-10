POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Hönningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 10.07.2026 kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bischof-Stradmann-Straße in Bad Hönningen zu einem tragischen Wohnungsbrand. Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 03:14 Uhr über den Brandausbruch informiert. Nach ersten Erkenntnissen sollte sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Person in einer Wohnung im Haus befinden. Beim ...

mehr