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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Flammersfeld (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 18.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine 49-jährige Pkw-Fahrerin feststellen. Die Dame hatte ihr Fahrzeug zuvor in der Schulstraße in Flammersfeld geführt, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sie zudem unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
Frank Feldhäuser, PHK
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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