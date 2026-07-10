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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Am 09.07.2026, 14:35 befuhr ein 88jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Straße auf dem Ebenfeld. An der Einmündung Ebenfeld/ Büng übersah der 88jährige einen vorfahrtsberechtigten 19jährigen Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden musste der Motorradfahrer in der Folge ausweichen, kollidierte dabei mit einem Bordstein und kam zu Fall. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin konnte dem Unfallverursacher nachfahren, diesen aber abschließend nicht zur Umkehr zur Unfallstelle bewegen. Der 19jährige Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die Zeugin konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers der Polizei benennen, so dass diese die weiteren Ermittlungen einleiten konnte.

Am 09.07.2026, 15:55 Uhr kam ein 24jähriger mit seinem E-Scooter in der Alten Schloßstraße alleinbeteiligt zu Fall. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 24jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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