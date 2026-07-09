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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in Anhausen

Anhausen (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 08.07.2026, führte die Polizeiinspektion Straßenhaus Verkehrskontrollen sowie Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslage Anhausen durch. Die festgestellten Verkehrsverstöße wurden durch die Beamten geahndet. Insgesamt zeigten sich die Beamten jedoch zufrieden mit den festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die geltenden Verkehrsvorschriften.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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