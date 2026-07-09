POL-PDNR: Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in Anhausen

Unkel L 253 / K 24 (ots) - Am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr kam es am Einmündungsbereich L 253 / K 24 zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der 24-jährige Fahrer eines BMW leicht verletzte. Er befuhr die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend in Fahrtrichtung Bad Honnef Rottbitze, als ein schwarzer Kleinwagen, möglicherweise der Marke Seat, aus der Einmündung der K 24 auf die L 253 auffuhr. Um einen Zusammenstoß zu ...

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