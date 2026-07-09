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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter flüchtig

Unkel L 253 / K 24 (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr kam es am Einmündungsbereich L 253 / K 24 zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der 24-jährige Fahrer eines BMW leicht verletzte. Er befuhr die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend in Fahrtrichtung Bad Honnef Rottbitze, als ein schwarzer Kleinwagen, möglicherweise der Marke Seat, aus der Einmündung der K 24 auf die L 253 auffuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Fahrer des BMW nach rechts in die K 24 ausweichen und rutschte in der Folge in den dortigen Straßengraben. Der PKW musste abgeschleppt werden, der junge Mann wurde zwecks weiterer Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich. Der Kleinwagen soll vermutlich durch eine Fahrerin geführt worden sein, die in Richtung Kretzhaus davon fuhr. Es ist unklar, ob diese den Unfall letztlich überhaupt mitbekommen hatte. Hinweise zum Unfall, dem schwarzen Kleinwagen und der Fahrerin an pilinz@polizei.rlp.de oder 02644 943-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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    Hamm (Sieg) (ots) - In der Zeit von Sonntag, 05.07.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 06.07.2026, 18.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in Hamm (Sieg), Mühlenstraße, einzubrechen. In das Gebäude gelangten sie hierbei allerdings nicht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

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