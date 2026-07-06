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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elektrorollerfahrer flüchtet nach Kollision mit Fußgängerin

Herdorf (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, wartete eine 19-jährige Frau gegen 15:20 Uhr in der Hellertalstraße auf das Eintreffen eines Linienbusses, als aus Richtung Alsdorf kommend ein auf dem Gehweg fahrender Elektrorollerfahrer (sog. "E-Scooter") beim Passieren der Bushaltestelle die Geschädigte mit dem Lenker in deren Lendenbereich traf. Durch die Kollision erlitt die 19-jährige Verletzungen, weshalb diese durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der Kraftfahrzeugführer entferne sich unmittelbar und unerkannt von der Unfallstelle. Dieser konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der Flüchtige Mann soll dunkle Kleidung getragen haben. Er trug eine schwarze Mütze und hatte schwarze Haare. Das Fahrzeug soll ebenfalls schwarz gewesen sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu der flüchtigen Person und deren Fahrzeug, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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