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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Positives Fazit zu Siegtal Pur 2026

Kreis Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, fand im mittlerweile 30. Jahr die Großveranstaltung Siegtal Pur statt. Die Polizeiinspektion Betzdorf und die Polizeiwache Wissen begleiteten die Veranstaltung zwischen Niederschelderhütte und Nisterbrück mit eigenen Kräften, unterstützt durch weitere Motorrad-Streifen aus dem Präsidialbereich.

Erfreulicherweise kam es im Vergleich zu den Vorjahren zu spürbar weniger Meldungen über Störungen, z. B. durch verbotswidrig fahrende Kraftfahrzeuge, sodass nur ganz selten kleine polizeiliche Maßnahmen erfolgen mussten. Ebenso wurden der Polizei keine Unfälle bekannt, sodass ein positives Gesamtfazit gezogen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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