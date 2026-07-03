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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter in Rheinbrohl

Rheinbrohl (ots)

Am 02.07.2026, gegen 18:45 Uhr wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz einen E-Scooter in der Arienheller Straße kontrollieren, da dieser über kein notwendiges Versicherungskennzeichen verfügte. Als dieser den Streifenwagen erblickte, beschleunigte dieser den Scooter und flüchtete durch ein dortiges Wohngebiet. Der Streifenwagen konnte vorerst zu dem E-Scooter aufschließen. Um den Fahrer zum Stoppen zu bewegen, schalteten die Polizisten Blaulicht und Martinshorn ein. Schlussendlich konnte der Fahrer über einen Fußweg flüchten.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zur Person an die unten angegebene Polizeiinspektion zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein
Tel.: 02644/943-0
Fax: 02644/943-100
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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