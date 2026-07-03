Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer beschädigt Zaun und flüchtet

Neustadt(Wied) (ots)

Am 02.07.26 zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Max-Planck-Straße in Neustadt (Wied). Ein Pkw vermutlich der Marke Mercedes-Benz beschädigte beim Wenden den Zaun einer Firma und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem Verursacher an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Te. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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