Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheinbrohl (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der L 87, Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen, ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 78-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Unkel mit seinem PKW die L 87 aus Rheinbrohl kommend in Fahrtrichtung Bad Hönningen. Beim Abbiegen nach links auf die B 42 übersah der Mann ein entgegenkommendes Krad. Durch den Zusammenstoß wurde der 77-jährige Kradfahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er darauffolgend an seinen Verletzungen.

Infolge des Unfalls war die L 87 bis 17:00 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der PI Linz auch das DRK, die Straßenmeisterei Linz und das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Koblenz.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

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