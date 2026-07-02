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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Shisha-Laden in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum vom 30.06.26, 20:15 Uhr bis 01.07.2026, 10:30 Uhr kam es in Dierdorf, Obertorstraße, zu einem Einbruch in einen Shisha-Laden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zutritt zum Geschäft. Es wurde eine große Menge an Shisha-Tabak und E-Zigaretten-Liquid entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise u.a. zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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