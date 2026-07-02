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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und unter Alkoholeinwirkung

Wölmersen (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 15 im Bereich Wölmersen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer die K 15, aus Richtung Oberirsen kommend, in Fahrtrichtung Wölmersen. Hierbei geriet er teilweise auf den Gegenfahrstreifen, sodass eine entgegenkommende 59-jährige Pkw-Fahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend geriet der 44-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und mehreren Bäumen. Bei dem Verkehrsunfall wurden er und eine 39-jährige Mitinsassin leicht verletzt. An dessen Fahrzeug sowie am Zaun und an den Bäumen entstand Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw wurde nicht beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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