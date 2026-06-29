PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Fahrraddiebstahl

Breitscheidt (ots)

Am Montag, 29.06.2026, kam es zwischen 01.30 Uhr und 01.50 Uhr in Breitscheidt, Herzberg, zu einem versuchten Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter ein Wohngrundstück. Hier versuchte er, zwei Fahrräder zu entwendeten. Da er vermutlich von den Anwohnern gestört wurde, verließ er den Tatort ohne Diebesgut. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 13:37

    POL-PDNR: Diebstahl aus Wohnhaus

    Eichen (ots) - In der Zeit von Samstag, 27.06.2026, 11.30 Uhr, bis Sonntag, 28.06.2026, 17.30 Uhr, kam es in Eichen, Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:10

    POL-PDNR: Führerschein nach Drogenfahrt sichergestellt

    Mudersbach (ots) - Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Montag, 29.06.2026, gegen 4:20 Uhr in der Kölner Straße einen 35-jährigen Mercedes-Fahrer. Da sich bei dem Mann Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeige den Konsum von Amphetaminen an, was der Mann auch einräumte. Somit erfolgte die Entnahme ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 08:58

    POL-PDNR: Wohnmobil nach Unfallflucht gesucht

    Friesenhagen (ots) - Der Geschädigte befuhr am Sonntag, 28.06.2026, gegen 10:50 Uhr mit seinem Transporter-Van die L 278 zwischen Morsbach und Friesenhagen in Richtung Friesenhagen. Zur Unfallzeit kam ihm dabei ein Wohnmobil entgegen, mit welchem es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel kam. Die Person am Steuer des Wohnmobils setze ihre Fahrt jedoch unbeirrt fort, obwohl zumindest an dem Fahrzeug des Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren