Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Ablenkung

Elkenroth (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, befuhr eine 68-jährige Dacia-Fahrerin gegen 17:15 Uhr die Kirchstraße (L 286) aus Richtung Weitefeld kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Einmündung zur L 287 beabsichtige sie ihre Fahrt in Richtung Nauroth fortzusetzen. Durch ihr Infotainmentsystem abgelenkt, missachtete sie dabei die Vorfahrt einer 70-jährigen Frau, welche mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der L 287 in Richtung Kausen unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 70-jährige von ihrem Fahrzeug geschleudert und leicht verletzt. Die Krankenfahrstuhlfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden.

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