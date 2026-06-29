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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Ablenkung

Elkenroth (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, befuhr eine 68-jährige Dacia-Fahrerin gegen 17:15 Uhr die Kirchstraße (L 286) aus Richtung Weitefeld kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Einmündung zur L 287 beabsichtige sie ihre Fahrt in Richtung Nauroth fortzusetzen. Durch ihr Infotainmentsystem abgelenkt, missachtete sie dabei die Vorfahrt einer 70-jährigen Frau, welche mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der L 287 in Richtung Kausen unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 70-jährige von ihrem Fahrzeug geschleudert und leicht verletzt. Die Krankenfahrstuhlfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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