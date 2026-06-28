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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW Mercedes-Benz

Bonefeld (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 26.06.2026, 11:00 Uhr bis Samstag, 27.06.2026, 15:00 Uhr kam es in Bonefeld, Buchenweg, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Mercedes-Benz A 180, Farbe silber. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite mittels eines unbekannten Gegenstands. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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