Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Großmaischeid (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026 zwischen 06:50 Uhr und 06:55 Uhr kam es auf der Kreisstraße 120 zwischen Dierdorf OT Giershofen und Großmaischeid zu einer Unfallflucht. Der flüchtige Fahrer scherte hierbei aus um ein vor ihm befindliches Fahrzeug zu überholen, beschädigte hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug und flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer/Fahrzeug und zu dem überholten Fahrer/Fahrzeug geben? Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen.

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