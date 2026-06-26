Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Nisterbrück, Verkehrsunfall mit vier verletzten Autoinsassen

Wissen (ots)

Am Freitagnachmittag, 26.06.2026, um 14:50 Uhr ereignete sich auf der B 62 bei Nisterbrück ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei denen vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Der 17 Jahre alte Fahrer (begleitetes Fahren), fuhr auf der B 62 von Nisterbrück in Richtung Wissen. Auf der Brücke über die Nister kam er in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw Opel Astra Kombi wich ihm nach links aus. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Autos auf den Beifahrerseiten. Die je zwei Insassen der Pkw wurden nach Erstversorgung durch den Notarzt vom DRK in zwei Krankenhäuser gebracht. Bis zum Abtransport der total beschädigten Autos wurde die B 62 für eine Stunde voll gesperrt.

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