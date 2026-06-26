Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Vom 24.06.26, 14:00 Uhr bis zum 25.06.2026, 09:30 Uhr durchtrennten bislang unbekannte Täter, im Baustellenbereich in der Straße "Weiße Erde" ein dort durch die SWN bereitgelegtes, ca. 1400m langes Aluminiumkabel, um dieses vermutlich in der Folge zu entwenden. Die Vorbereitungshandlung fiel einem Mitarbeiter der SWN frühzeitig auf, so dass der vermutlich geplante Diebstahl nicht vollendet werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000EUR. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Am 25.06.2026. gegen 08:20 Uhr fiel den Beamten, im Rahmen einer Streifenfahrt ein 45jähriger E-Scooterfahrer im Brunnenring auf, der in der Folge einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer versuchte sich der Kontrolle zunächst zu entziehen, konnte aber nach einer kurzen Nacheile gestellt und kontrolliert werden. Hierbei stand der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 25.06.2026, gegen 21:20 Uhr befuhr ein 38jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike, unberechtigter Weise die Langendorfer Straße auf Höhe des Luisenplatzes. Hierbei kollidierte der Radfahrer mit einem dort spielenden 3jährigen Kind. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Glücklicherweise konnte das Kind das Krankenhaus am gleichen Abend wieder verlassen. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weißt die Polizei nochmals darauf hin, dass die Fußgängerzone nicht durch Radfahrer oder E-Scooter-Fahrer befahren werden darf. Diesbezüglich werden auch in den nächsten Tagen weiterhin Kontrollen durchgeführt werden.

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