Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gemeinsame Verkehrskontrollen von Polizei und Ordnungsamt in der Neuwieder Fußgängerzone

Neuwied (ots)

Am 18.06.2026 führten Einsatzkräfte der Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Neuwied in der Zeit von 10:00 - 14:30 Uhr gezielte Verkehrskontrollen in der Neuwieder Fußgängerzone durch. Im Rahmen der Kontrollen wurden 31 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Die Verstöße betrafen insbesondere das unzulässige Befahren der Fußgängerzone mit E-Scootern und Fahrrädern, sowie weitere Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden entsprechende Verwarnungs- beziehungsweise Bußgeldverfahren eingeleitet. Neben der Ahndung von Regelverstößen lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Präventionsarbeit. So führten die Einsatzkräfte zahlreiche positive Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern, sowie den Verkehrsteilnehmern. Dabei wurden die geltenden Verkehrsregeln erläutert, Fragen beantwortet und auf die besonderen Gefahren hingewiesen, die insbesondere in stark frequentierten Fußgängerbereichen durch regelwidriges Verhalten entstehen können. Die Polizei Neuwied und das Ordnungsamt Neuwied ziehen eine positive Bilanz der gemeinsamen Kontrollmaßnahmen. Auch künftig sollen vergleichbare Kontrollen durchgeführt werden, um die Einhaltung der Verkehrsregeln konsequent zu überwachen und das Sicherheitsgefühl der Neuwieder Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell