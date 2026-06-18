Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Straßenhaus (ots)

Am 13.06.2026 kam es in dem Zeitraum von 17 Uhr bis ca. 18:30 Uhr in Asbach, Honnefer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter dunkler Mercedes an der hinteren Türe beschädigt. Der Verursacher flüchtete danach von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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