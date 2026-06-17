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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Dienstag, 16.06.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz vor 20 Uhr in der Bahnhofstraße einen 46-jährigen mit dessen Kleinkraftrad. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer für das Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Somit wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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