Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pedelecs bei Garageneinbruch entwendet

Emmerzhausen (ots)

Die Bewohner eines Anwesens der Straße "Schöne Aussicht" stellten am Dienstagmorgen, 16.06.2026, fest, dass eine bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht zuvor in deren Garage eingebrochen war. Gewaltsam hatten bislang Unbekannte ein Fenster der Garage aufgehebelt, und sich so Zutritt zu dem Objekt verschafft. Aus der Garage entwendete die Täterschaft anschließend zwei Pedelecs der Marken Cube und Haibike.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

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