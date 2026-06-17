Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Mähroboters

Emmerzhausen (ots)

In der Nacht von Montag, 15.06., auf Dienstag, 16.06.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von einem Grundstück in der Hauptstraße einen Mähroboter der Marke Husqvarna mitsamt der dazugehörigen Ladestation.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

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