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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 00.45 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Altenkirchen, Kölner Straße, durch. Hierbei konnte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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