POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall auf der L251 zwischen Neustadt (Wied) und Sankt Katharinen

St. Katharinen (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es in der Industriestraße in St. Katharinen zu einem Streit zwischen einem dortigen Imbisswagenbesitzer und einem Kunden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des Kunden aufgenommen. Da sich im Umfeld des Tatortes mehrere Firmen befinden, werden potenzielle Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

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