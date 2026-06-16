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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es in der Industriestraße in St. Katharinen zu einem Streit zwischen einem dortigen Imbisswagenbesitzer und einem Kunden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des Kunden aufgenommen. Da sich im Umfeld des Tatortes mehrere Firmen befinden, werden potenzielle Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.06.2026 – 15:32

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

    Puderbach (ots) - Im Zeitraum vom 10.05.26 bis 15.06.26 wurde ein in der Ringstraße in Puderbach geparkter Pkw Suzuki Ignis in weiß an der Fahrertür beschädigt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen ...

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  • 16.06.2026 – 14:16

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht, Mauer beschädigt

    St. Katharinen (ots) - Am 15.06.2026, gegen 18 Uhr, wurde in der Barbarastraße die Mauer eines Grundstücks beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch einen Lkw verursacht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/ Rhein Telefon: ...

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  • 16.06.2026 – 14:06

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

    Bad Hönnningen (ots) - Am 15.06.2026, in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in der Sprudelstraße, ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter Pkw mit einem spitzen Gegenstand auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Neuwied Telefon: 02644- ...

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