Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Baucontainer

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 12.06.26, 13:30 Uhr bis 15.06.26, 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Hauptstraße in Asbach. Auf einem Baustellengelände verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Container. Es wurden diverse Baumaterialien und Werkezuge entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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