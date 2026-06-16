Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkontakt

Asbach (ots)

Am 15.06.2026 gegen 17:00 Uhr kam es auf der L272 zwischen Asbach und Windhagen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr mit einem Lkw die L272 aus Windhagen kommend in Fahrtrichtung Asbach. Der Fahrer des Lkw geriet leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Busses. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise insbesondere zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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