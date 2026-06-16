Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl

56307 Dernbach (ots)

Im Zeitraum vom 01.06.26 bis 15.06.26 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Mittelstraße in Dernbach. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einer Lagerhalle. Durch die Lagerhalle gelangten die Täter dann in das angrenzende Wohnhaus.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell