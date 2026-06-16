PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl

56307 Dernbach (ots)

Im Zeitraum vom 01.06.26 bis 15.06.26 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Mittelstraße in Dernbach. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einer Lagerhalle. Durch die Lagerhalle gelangten die Täter dann in das angrenzende Wohnhaus.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 12:02

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Etzbach (ots) - Am Montag, 15.06.2026, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 62 in der Gemarkung Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B 62, aus Richtung Roth, Ortsteil Oettershagen, kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. Während eines Überholmanövers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zur Sturz. Der ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:29

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinwirkung und mit nicht zugelassenem Pkw

    Oberirsen (ots) - Am Montag, 15.06.2026, gegen 19.00 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 42-jährigen Pkw-Fahrer in Oberirsen, In der Au, einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass bei dem Mann der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Weiterhin waren an dem von ihm benutzen, nicht zugelassenen, Pkw Kennzeichen ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:14

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Steimel/Altenkirchen (ots) - Am Montag, 15.06.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Steimel, Lindenallee, und in Altenkirchen, Siegener Straße, durch. Es konnten hierbei insgesamt 5 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Zudem verstieß ein Verkehrsteilnehmer gegen die Gurtpflicht. Gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren