Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss
Betzdorf (ots)
Am Montag, 15.06.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 12:30 Uhr einen 44-jährigen Elektrokleinstfahrzeug-Führer. Hierbei ergaben sich bei dem Verkehrsteilnehmer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde untersagt.
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