POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Daaden (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 12.06., und Montag, 15.06.2026, beschädigte eine bislang unbekannte verkehrsteilnehmende Person mit ihrem Fahrzeug eine Lichtzeichenanlange, welche aufgrund einer Baustelle in der Betzdorfer Straße im Stadtteil Biersdorf aufgestellt war. Es entstand Sachschaden an der Ampel, sowie offensichtlich auch an dem verursachenden Fahrzeug, wie aufgefundene Fahrzeugteile belegen. ...

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