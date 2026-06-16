Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Baustellenampel beschädigt und geflüchtet

Daaden (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 12.06., und Montag, 15.06.2026, beschädigte eine bislang unbekannte verkehrsteilnehmende Person mit ihrem Fahrzeug eine Lichtzeichenanlange, welche aufgrund einer Baustelle in der Betzdorfer Straße im Stadtteil Biersdorf aufgestellt war. Es entstand Sachschaden an der Ampel, sowie offensichtlich auch an dem verursachenden Fahrzeug, wie aufgefundene Fahrzeugteile belegen. Demnach dürfte zumindest der Seitenspiegel beschädigt worden sein.

Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

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