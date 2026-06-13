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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an Regenüberlaufbecken

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 12.06. wurden durch einen Zeugen mehrere schwarze Farbschmierereien an der Türe zu einem Regenüberlaufbecken in Kirchen (Sieg) im Bereich Struthof / Wasserkraftwerk an der Sieg festgestellt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK'in Wagner - Delzepich

Telefon: 02741 - 9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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