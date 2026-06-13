Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an Regenüberlaufbecken
Kirchen (Sieg) (ots)
Am 12.06. wurden durch einen Zeugen mehrere schwarze Farbschmierereien an der Türe zu einem Regenüberlaufbecken in Kirchen (Sieg) im Bereich Struthof / Wasserkraftwerk an der Sieg festgestellt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden.
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Telefon: 02741 - 9260
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