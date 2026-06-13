POL-PDNR: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an Regenüberlaufbecken

Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 11.06.2026, gegen 18.10 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann mit einem Mofa bei der Polizeiinspektion Altenkirchen vor. Er beabsichtigte, sein verlorenes Mobiltelefon, welches bei der Polizei abgegeben wurde, abzuholen. Während des Gesprächs konnte festgestellt werden, dass der Mofa-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein ...

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