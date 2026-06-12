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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt
Beschuldigter fährt selbst bei der Polizei vor

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, gegen 18.10 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann mit einem Mofa bei der Polizeiinspektion Altenkirchen vor. Er beabsichtigte, sein verlorenes Mobiltelefon, welches bei der Polizei abgegeben wurde, abzuholen. Während des Gesprächs konnte festgestellt werden, dass der Mofa-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. Einen Führerschein besitzt der Beschuldigte schon seit geraumer Zeit nicht mehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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