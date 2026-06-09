Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Dierdorf (ots)

Am 09.06.2026 gegen 13:45 Uhr kam es zu einer Trunkenheitsfahrt zwischen Dierdorf und Wienau. Der PKW wurde mit Schlangenlinien und Ausfallerscheinungen geführt. Der Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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