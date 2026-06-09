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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten, die Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Westerwaldstraße in Rengsdorf gewaltsam aufzubrechen. Dabei entstand Sachschaden an der Tür. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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