Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 04.06.2026, bis Montag, 08.06.2026, kam es in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Werkstatthalle. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Türen beschädigt. Ins Gebäude gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell