Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Pflanzkübeln
Eichen (ots)
In der Zeit von Freitag, 05.06.2026, 21.00 Uhr, bis Samstag, 06.06.2026, 10.00 Uhr, kam es in Eichen, Gollershobener Straße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Kupfer-Pflanzkübel von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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