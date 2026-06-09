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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Pflanzkübeln

Eichen (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.06.2026, 21.00 Uhr, bis Samstag, 06.06.2026, 10.00 Uhr, kam es in Eichen, Gollershobener Straße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Kupfer-Pflanzkübel von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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