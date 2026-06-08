PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in PKW

Windhagen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 04.06.26 bis zum 08.06.26 zerbrachen bislang unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe eines roten Dodge Challenger im Gewerbegebiet "Im Nassen" in Windhagen. Das Fahrzeug wurde durchwühlt und augenscheinlich ohne Beute verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 13:19

    POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Jugendliche

    Dierdorf-Giershofen (ots) - Am Abend des 30.05.2026 kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Jugendliche in Dierdorf-Giershofen. Die namentlich unbekannten Täter warfen einen Gegenstand auf die Außentreppe eines Mehrfamilienhauses, wodurch ein Schaden an dieser entstanden ist. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:52

    POL-PDNR: Körperverletzung / Zeugenaufruf

    Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, 07.06.2026, gegen 00.25 Uhr, kam es in einem Schnellrestaurant in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde zwei Personen leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Er wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 17-19 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank. Er soll bei der Tat mit einem beigen ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:39

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

    Schöneberg (ots) - Am Samstag, 06.06.2026, kam es in der Zeit von 00.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Schöneberg, Hauptstraße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierten unbekannte Täter einen Pkw Opel mit Farbe. Hierbei wurden Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt auf das Fahrzeug geschrieben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren