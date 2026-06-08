POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Jugendliche

Weitefeld (ots) - In der Nacht vom 05.06.2026 auf den 06.06.2026 kam es in der Ringstraße in Weitefeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus bisher unbekannten Gründen dürfte der Unfallverursacher mit seinem Kfz von der Fahrbahn abgekommen sein und mit einem ordnungsgemäß in der privaten Hofeinfahrt geparkten Pkw kollidiert sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als ...

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