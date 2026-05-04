Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Betzdorf (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf führte am Sonntag, 03.05.2026, gegen 23:10 Uhr in der Steinerother Straße eine Verkehrskontrolle mit einer 45-jährigen Audi-Fahrerin durch. Hierbei wurden Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum bei der Frau festgestellt. Diese räumte zwar den zeitnah zurückliegenden Konsum von Cannabis ein, jedoch schlug ein polizeilicher Vortest zudem auch auf die Stoffgruppe Amphetamin an. Der 45-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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